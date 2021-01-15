Минск, , 14:57 — REGNUM Новые административные кодексы Белоруссии предусматривают большие штрафы для граждан и юридических лиц за использование «неустановленной символики» — в том числе бело-красно-белого флага националистов и гитлеровских пособников. Об этом 14 января заявила экс-глава президентской администрации — спикер Совета республики Наталья Кочанова.

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«Да, это правда. Будут применяться меры административного, пока административного, воздействия за размещение неустановленной символики», — сказала Кочанова.

«У нас есть государственная установленная символика, а все остальное — неустановленная, — пояснила она. — Бело-красно-белые флаги, конечно, попадут — это неустановленная символика. Они не имеют права быть размещены. Это уже подписали, сейчас мы будем в средствах массовой информации давать разъяснения, чтобы люди понимали. Это же не дело, что начали использовать кто во что горазд».

»У нас есть установленная государственная символика, она может использоваться. В других странах, вы же знаете, какой жесточайший запрет. Попробовали бы в Германии вывешивать неустановленные флаги или выходить с ними. Поэтому да, этот закон принят», — добавила спикер верхней палаты Нацсобрания Белоруссии.

Кочанова пояснила националистическому изданию Office Life: «У нас есть закон, определяющий государственную символику: герб, флаг, гимн. Все остальное считается неустановленной символикой. Поэтому за нее будут привлекать к ответственности».

Издание в свою очередь отметило, что белорусское законодательство различает понятия государственная символика, зарегистрированная символика и запрещённая экстремистская символика. Термин «неустановленная символика» в законодательстве отсутствует.

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