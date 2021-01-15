Киев, , 14:57 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что о переформатировании правящего большинства в парламенте нынешнего созыва речи в настоящий момент не идет.

Об этом он заявил в интервью журналу «Фокус», материал опубликован сегодня, 15 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Разумков заявил, что во фракции монобольшинства «Слуга народа», которая действует на правах коалиции, сегодня формально находятся 246 депутатов (при минимально необходимых 226).

«Этого более чем достаточно для того, чтобы коалиция была дееспособной и эффективной», — заявил спикер.

«Если говорим об объединении вокруг правильных вещей, то они и так происходят. Вы часто видите на табло 300 голосов за и более. Но для формализации новой коалиции я не вижу оснований», — добавил глава Рады.

Издание обратило внимание Разумкова, что согласно статистике, «Слуга народа» часто дает менее 200 голосов при необходимом минимуме 226, то есть законы Рада принимает благодаря поддержке других фракций.

«Я не вижу в этом проблемы. Каждый самостоятельно принимает решение, поддерживать или не поддерживать инициативу… Когда, например, не голосуют 50 депутатов фракции СН, это воспринимается масштабно, но это лишь 20% фракции», — заявил спикер.

ИА REGNUM напоминает, что ранее был опубликован анализ Комитета избирателей Украины, согласно которому народные депутаты парламентской фракции «Слуга народа» в 2020 году обеспечили принятие в Верховной раде собственными силами всего 16% всех законов.