Берлин, , 15:16 — REGNUM Очередное совещание с главами немецких регионов, где будут обсуждаться меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, проведет 19 января канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом 15 января рассказал на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

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«Во вторник состоится очередное совещание канцлера с главами правительств (федеральных земель), посвященное мерам по борьбе с пандемией коронавируса», — сказал он.

При этом известно, что данное заседание начнется в 14:00 (16:00 мск).

Как передавало ИА REGNUM, 14 января газета Bild сообщила, что Ангела Меркель собирается существенным образом ужесточить, как минимум до 31 января, уже действующий в Германии карантин — «мега-локдаун». При нем могут быть введены ограничения работы общественного транспорта полный перевод работников предприятий на удаленный формат работы.