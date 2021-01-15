Хартум, , 14:58 — REGNUM В Судане объявили о запрете на воздушные перевозки в штате Аль-Кадариф, граничащем с Эфиопией. Об этом передаёт парижская газета Sudan Tribune со ссылкой на заявление главы Управления гражданской авиации Ибрагима Адлана.

«В четверг, 14 января, Управление гражданской авиации Судана приняло решение запретить полеты над воздушным пространством штата Аль-Кадариф и районом Аль-Фашага на востоке страны», — заявил Адлан.

Он добавил, что это решение было принято после того, как самолет вооруженных сил Эфиопии якобы вторгся в воздушное пространство Судана в среду, 13 января.

В Судане предупредили Эфиопию об «опасных последствиях» этого инцидента. Столкновения между представителями Судана и Эфиопии в спорном регионе Аль-Фашага обострились в последние недели после того, как власти Судана в конце декабря объявили о желании восстановить контроль над всеми своими территориями, которые, по их мнению, более 25 лет находились под контролем эфиопских ополченцев.

Однако в Эфиопии обвинили Судан в оккупации своих территорий. Эти было отвергнуто Хартумом.

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