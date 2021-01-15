Москва, 15 января 2021, 14:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил бывшего руководителя Россотрудничества Элеонору Митрофанову новым послом РФ в Болгарии. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Митрофанову Элеонору Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Болгария», — говорится в документе.
Другим указом глава государства освободил от обязанностей посла в Болгарии Анатолия Макарова.
Как сообщало ИА REGNUM, Митрофанова покинула пост Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в июне 2020 года.
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