Берлин, , 14:45 — REGNUM Власти Германии заинтересованы в обсуждении с новой администрацией Соединённых Штатов вопроса реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом 15 января сообщил журналистам глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Разумеется, мы сильно заинтересованы в обсуждении с новой администрацией в Вашингтоне темы «Северного потока — 2», — сказал Маас.

Он назвал положительным решением то, что ранее власти США, принимая в декабре решение о санкциях против проекта, указали, что перед введением в силу новых санкций проведут «консультации на правительственном уровне».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января стало известно, что Германия разрешила проведение работ по строительству трубопровода «Северный поток — 2» в свои водах на период с января по май 2021 года. Разрешение позволяет оператору проекта — компании Nord Stream 2 AG немедленно приступить к работе по укладке труб в германской исключительной экономической зоне. Речь идёт об участке протяжённостью около 30 км.

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