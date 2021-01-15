Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении Анны Данилюк вице-губернатором Ленинградской области по внутренней политике с 18 января 2021 года. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Анна Данилюк работает в администрации Ленобласти с 2007 года. За это время она была руководителем комитета по молодежной политике, затем — председателем комитета информационно-аналитического обеспечения и протокола губернатора Ленинградской области.

Она пришла на место Алексея Кондрашова, которого назначили главой одного из прилегающих к Петербургу районов Ленобласти.

«Алексей Кондрашов приступает к исполнению обязанностей главы администрации Ломоносовского района Ленобласти», — говорится в сообщении.

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