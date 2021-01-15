Новосибирск, , 14:37 — REGNUM В Новосибирске сменился генеральный консул Узбекистана. На этом посту Юсупа Кабулжанова, который работал в городе с 2018 года, сменил Тимур Рахманов.

Юсуп Кабулжанов рассказал «Континенту Сибирь», за четыре года работы консульство наладило связь со всеми регионами Сибири, в том числе и с теми, с которыми представительство ранее не взаимодействовало.

Одним из главных достижений ведомства за период своей деятельности Кабулжанов назвал вручение сибирским врачам государственной награды правительства Узбекистана, которое состоялось в августе.

Новый консул приступит к своим обязанностям на следующей неделе.