Москва, , 14:35 — REGNUM Вина за происходящее с Договором по открытому небу лежит на США и НАТО, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России подтвердил, что РФ начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу.

«Новость из разряда вполне предсказуемых. Напомню, что первыми из Договора вышли США. Но его ещё можно было бы спасти, будь к этому воля не только России (а мы ее четко обозначили), но и других участников соглашения, прежде всего из НАТО», — рассуждает сенатор в Facebook.

Парламентарий обратил внимание на то, что Договор по открытому небу запрещает передать информацию США от остальных натовцев, а Вашингтонский договор их к этому обязывает.

«Выход из этой правовой коллизии могли бы найти страны НАТО, если бы они хотели бы спасти от американцев Договор по открытому небу. Но они предпочли спасать евроатлантическое партнёрство. Вина за происходящее, а это очень прискорбный сценарий, целиком и полностью на США и их союзниках по НАТО», — заключил Косачёв.

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