Санкт-Петербург, , 14:38 — REGNUM Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, курировавший в правительстве города сферу культуры и спорта, написал заявление об отставке по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Об этом 15 января сообщила пресс-служба Смольного.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

«Губернатор Александр Беглов принял его отставку», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Беглов предложил назначить на должность своего заместителя по вопросам культуры и спорта Бориса Пиотровского, работающего первым зампредседателя комитета по культуре, а в прошлом — предпринимателя.

Представление на назначение на Бориса Пиотровского — сына директора Эрмитажа Михаила Пиотровского — уже направлено в Законодательное собрание Петербурга. После согласия депутатов губернатор сможет произвести назначение.

Добавим, что Владимир Кириллов занимал пост вице-губернатора с 12 ноября 2014 года, еще со времени второго губернаторского срока Георгия Полтавченко, придя на эту должность из федеральных органов власти. В разные периоды времени он, помимо культуры и спорта, дополнительно курировал и другие вопросы, в том числе отвечал за взаимодействие с силовыми структурами.

Как ожидается, Кириллов будет назначен на ставшую вакантной 14 января должность директора Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. Ранее этот пост покинул Александр Колякин, получив должность спецпредставителя губернатора.

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