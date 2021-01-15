Москва, , 14:27 — REGNUM Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ, опубликованном 15 января на официальном сайте ведомства.

Читайте также: Москва выдвинула требования участникам Договора по открытому небу

Как пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве, выход США из соглашения в прошлом году серьёзно нарушил баланс интересов стран-участников, а различные предложения по поддержанию жизнеспособности договора, которые выдвигала Москва, не нашли отклика у союзников Вашингтона.

«В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН,» — говорится в заявлении

По окончанию процедур Россия официально уведомит страны-депозитарии соглашения.

Читайте также: В МИД Франции оценили решение США о выходе из Договора по открытому небу

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2020 года власти США объявили о намерении выйти из Договора по открытому небу. Этот договор позволял всем подписавшим его странам осуществлять разведывательные полёты над территорией стран-участниц. Договор был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Прежде всего он был нужен для снятия напряженности между двумя ведущими ядерными державами — Россией и США.

22 ноября Соединённые Штаты Америки перестали являться участниками Договора по открытому небу. Свою позицию Вашингтон объяснил тем, что Москва якобы не соблюдает пункты соответствующего соглашения, а также следила с помощью полётов над США за местонахождением американского президента Дональда Трампа.

Читайте ранее в этом сюжете: Бондарев рассказал о бессмысленности выхода США из ДОН

Читайте развитие сюжета: Косачёв нашел виновных в выходе РФ из Договора по открытому небу