Париж, , 14:31 — REGNUM Власти Франции введут повторный карантин, если комендантского часа «окажется не достаточно» для ограничения распространения SARS-CoV-2. Об этом 15 января сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью радиостанции RMC.

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«Комендантский час должен позволить ограничить распространение вируса. Но если его окажется не достаточно, придется перейти к дополнительным мерам. В этом случае, мы введем карантин», — пояснил министр.

«Но я бы этого не хотел, конечно. Всем уже надоел карантин, мы все чувствуем настоящую усталость», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 января около 700 центров бесплатной вакцинации от COVID-19 во Франции начнут принимать не только лиц старше 75 лет, но и тех, кто болеет хроническими заболеваниями и подвержен повышенному риску в связи с пандемией.

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