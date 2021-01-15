Киев, , 14:25 — REGNUM Задумка офиса президента Украины следующая — максимально поднять все тарифы, и «пинком под зад» выгнать с должности премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, заявил в своем комментарии 15 января политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

По его словам, офис президента обставит ситуацию так, будто в повышении тарифов виновен исключительно Шмыгаль.

«Примерно так сделал в 2016 году Порошенко ‑ и навсегда обнулил рейтинг Яценюка… Вот только сейчас иная ситуация. И все знают, что Шмыгаль — просто ничто, выполняющее команды Зеленского, и никакого негатива Шмыгаль на себя не возьмёт. Вся народная ненависть упадёт именно на Зеленского», — предсказывает эксперт.

Также он критически оценил решение правительства не возвращать льготный тариф на электроэнергию, а выплатить субсидию в 1000 грн неким владельцам электрокотлов.

«Скажите офису президента, что у нищих пенсионеров нет электрокотлов! Хотя, думаю, тот это знает. И сознательно продолжает тарифный геноцид пенсионеров и всех украинцев», — заявил Корнейчук.

ИА REGNUM напоминает, что в января в ряде городов Украины начались масштабные протесты против очередного повышения цен на газ, электроэнергию, отопление и пр. в частности. Правительство заявило, что с 1 февраля зафиксирует цену на газ на уровне примерно на 30% ниже нынешних, но эксперты считают, что это решение не скажется на цифрах в платежках. Акции протеста в городах Украины, в том числе областных центрах, продолжаются и по сей день.

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