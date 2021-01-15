Степанакерт, , 14:24 — REGNUM После окончания военных действий в Нагорном Карабахе в регионе возник гуманитарный кризис. Об этом 15 января заявила министр трудоустройства, социальных и миграционных вопросов Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Манэ Тандилян.

«У нас после войны настал гуманитарный кризис и социальные вопросы стали очень остро», — приводит ее слова РИА Новости.

Также Тандилян указала, что власти НКР по мере возникновения проблемных вопросов решают их, как собственными силами, так и с помощью благотворительных организаций, республики Армения и российских миротворцев.

При этом министр трудоустройства, социальных и миграционных вопросов НКР указала, что в настоящее время наиболее острой является проблема жилья для беженцев, однако в республике уже начата программа для их расселения.

Кроме того, Тандилян отметила, что вопрос о безопасности также является острым, напомнив, что военнослужащий НКР был ранен 13 января на линии соприкосновения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вакцинацию от COVID-19 представителей миротворческих сил РФ в Нагорном Карабахе начали российские военные медики.