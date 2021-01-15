Москва, , 14:20 — REGNUM Арктика — новый транспортный коридор и очень большие запасы нефти и газа, правда их разработка связана со значительными инвестиционными расходами. Поэтому интерес стран м, в частности, Швеции объясним, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Некоторые месторождения Арктики рентабельны только при цене $100 за баррель. Россия начала уделять особое внимание Арктике несколько лет назад, значительно усилив там свою военную группировку.

Однако не думаю, что дело дойдет до реальных военных столкновений. Россия ядерная держава и напрямую воевать с нами никто не будет.

Хотя, конечно, к Арктике интерес у всех крупных игроков, включая ключевые государства НАТО и Китай. Сама Швеция давно региональная держава, которая мало на что влияет в мире.

Но, видимо, поражение под Полтавой помнят до сих пор, преследуют мысли о реванше, а больная голова рукам покоя нет дает», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны Швеции показало серию роликов о возможной будущей войне с Россией.

Читайте также: Минобороны Швеции показало ролики о возможной войне с Россией