Киев, , 14:11 — REGNUM МВФ не вмешивается в решение правительства Украины по введению государственного регулирования цены на газ, заявил 15 января в эфире одного из телеканалов страны премьер Денис Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что фонд интересуют не конкретные тарифы, а возможность бюджета Украины выполнять свои обязательства перед людьми и перед партнерами.

«Данное решение, о снижении цены на газ, фактически не влияет на способность бюджета, поэтому мы продолжаем разговор с МВФ», — сказал Шмыгаль.

Премьер признал, что в МВФ обеспокоены, чтобы власти Украины не вернули государственное тарифное регулирование, но, по его словам, для этого никаких предпосылок нет.

ИА REGNUM напоминает, что накануне министр экономики Украины Сергей Марченко заявил, что в Международном валютном фонде «обеспокоены» возможным введением государственного регулирования цен на газ на Украине. Вместе с тем, представитель Киева подчеркнул — категорически сказать, что власти Украины уже сделали что-то очень плохое, пока нельзя.

13 января стало известно, что власти вводят государственное регулирование цен на газ для всех бытовых потребителей на период карантина. Предполагается, что в результате регулирования стоимость газа должна снизиться более чем на 30%.