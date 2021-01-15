Берлин, , 14:11 — REGNUM Нападки и угрозы Соединённых Штатов в адрес российского проекта «Северный поток — 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

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"Попытки США воспрепятствовать реализации проекта при помощи шантажа, угроз и экстерриториальных санкций являются проявлением недобросовестной конкуренции», — сказал российский дипломат в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Посол подчеркнул, что Россия, Германия и Европа не нуждаются в советах извне о том, что касается энергетической политики. Он также добавил, что российская сторона считает подобный подход США и связанную с ним аргументацию «неприемлемыми, противозаконными и, соответственно, неубедительными».

Напомним, ранее представитель Госдепартамента США подтвердил, что европейские компании, предположительно, помогающие строительству газопровода «Северный поток — 2», действительно получили предупреждения о возможных санкциях со стороны Вашингтона. По его словам, они предусмотрены законом об обеспечении энергетической безопасности Европы в рамках оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который в США начался 1 октября 2020 года.

Ранее по теме: Германия разрешила строить «Северный поток — 2» в своих водах

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января стало известно, что Германия разрешила проведение работ по строительству трубопровода «Северный поток — 2» в свои водах на период с января по май 2021 года. Разрешение позволяет оператору проекта — компании Nord Stream 2 AG немедленно приступить к работе по укладке труб в германской исключительной экономической зоне. Речь идёт об участке протяжённостью около 30 км.