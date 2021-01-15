Львов, Украина, , 14:09 — REGNUM Власть Украины должна создать инструмент «экспансии» украиноязычных украинцев на «русифицированные» территории страны. Об этом заявил львовский журналист Остап Дроздов 14 января в эфире телеканала «НТА».

"Я утверждаю, что дерусификация должна происходить агрессивным, бескомпромиссным ультимативным и дискриминационным способом», — сказал он.

Дроздов назвал «умственно нездоровыми» тех жителей Украины, которые не знают украинского языка, добавив, что на них не следует обращать внимания.

По его словам, в любой стране гражданин, который не знает языка этой страны, подвергается дискриминации.

Напомним, с 16 января на Украине вступает в силу закон, предусматривающий принудительную украинизацию сферы обслуживания. По мнению экспертов, это лишь усилит противоречия в украинском обществе.

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