Львов, Украина, 15 января 2021, 14:09 — REGNUM Власть Украины должна создать инструмент «экспансии» украиноязычных украинцев на «русифицированные» территории страны. Об этом заявил львовский журналист Остап Дроздов 14 января в эфире телеканала «НТА».
Дроздов назвал «умственно нездоровыми» тех жителей Украины, которые не знают украинского языка, добавив, что на них не следует обращать внимания.
По его словам, в любой стране гражданин, который не знает языка этой страны, подвергается дискриминации.
Напомним, с 16 января на Украине вступает в силу закон, предусматривающий принудительную украинизацию сферы обслуживания. По мнению экспертов, это лишь усилит противоречия в украинском обществе.
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