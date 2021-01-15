Октябрьский, Башкирия, , 14:36 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров посетил новый сосудистый центр в Октябрьском. Об этом 15 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что глава Башкирии высоко оценил проделанную работу. Он также отметил, что за счёт лишь бюджетных средств подобный объект в Октябрьском мог бы появиться по плану только в 2023 году.

«Этот положительный опыт взаимодействия власти и бизнеса в сфере здравоохранения доказал свою эффективность и будет востребован в будущем», — сообщил он.

Сообщается, что в центре, который был создан на базе городской больницы № 1 менее чем за год, оказывают высококвалифицированную помощь пациентам с острым коронарным синдромом, проживающим в городе Октябрьском и прилегающих муниципальных образованиях. Здесь специалисты проводят ангиопластику, коронароартериографию и устанавливают кардиостимуляторы. В отделении функционирует 30 коек, имеется палата реанимации, рентгенхирургическая операционная с ангиографической установкой, а также палата интенсивной терапии. На реализацию данного проекта было направлено свыше 150 млн рублей. Этот проект является первым в сфере лечения сердечно-сосудистых заболеваний, которые реализовали в формате государственно-частного партнёрства, говорится в сообщении.

Прием пациентов центр начал в декабре 2020 года. С этого времени врачи спасли жизнь 53 жителям. Здесь могут делать до одной тысячи операций каждый год.

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