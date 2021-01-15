Нур-Султан, , 13:55 — REGNUM Президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Аскара Мамина председателем правительства республики, сообщили 15 января в пресс-службе главы государства.

Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана одобрили кандидатуру Мамина на пост премьер-министра. Он возглавляет правительство республики с 25 февраля 2019 года.

Во время своего выступления в парламенте Мамин поблагодарил депутатов за оказанное доверие. Он пообещал, что правительство будет принимать эффективные меры для привлечения инвестиций, внедрения новых технологий и создание новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в Нур-Султане проходит первая сессия Мажилиса (парламента) Казахстана седьмого созыва. На совмещенном заседании палат парламента выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Читайте развитие сюжета: В Казахстане оппозиция воздержалась при голосовании за назначение премьера