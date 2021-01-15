Киев, , 13:59 — REGNUM Обещанное правительством Украины с 1 февраля 2021 года снижение цены на газ на 30% — ни что иное, как попытка пустить пыль в глаза возмущенному населению и хоть как-то смягчить нарастающее народное недовольство, заявил 15 января глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Депутат подчеркнул, что на самом деле власть Зеленского по-прежнему отстаивает интересы олигархов, выполняет «хотелки» МВФ и действует в угоду требованиям внешнего управления Украиной, реализует все тот же преступный курс на повышение тарифов.

«Правительство предлагает ввести в Украине с 1 февраля 2021 года для всех бытовых потребителей государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона. Предлагаемая цена — 6,999 грн за кубометр (без распределения). Однако, с учетом установленных ранее тарифов на распределение газа, конечная цена на газ для населения составит в среднем по стране 8813,57 грн за тысячу кубометров. А значит, ни о каком заявленном 30%-м снижении и речи быть не может. Из чего следует, что власть не намерена уменьшать тарифы до экономически обоснованных», — подчеркнул политик.

Лидео оппозиции добавил, что, говоря об иллюзорном снижении тарифов на время карантина, правительство упоминает только газ, видимо, забывая, что с января также были повышены тарифы на холодное и горячее водоснабжение, отопление и был аннулирован льготный тариф на поставки электроэнергии.

«Показательно, что, декларируя временные уступки на период до конца карантина/отопительного сезона в вопросе продажи украинского газа, добываемого на территории нашей страны, за счет вычета расходов на транспортировку из немецкого газового хаба в Украину (что звучит смешно), «слуги» олигархов не намерены пересматривать уже возросшие с января нынешнего года тарифы на холодное и горячее водоснабжение, отопление, а также возвращать льготный тариф на поставки электроэнергии, действовавший до повышения», — отметил народный депутат Украины.

По его мнению, еще одна манипуляция, которой активно пользуется правительство, чтобы показать свою якобы заботу о народе — это обеспечение украинцев субсидиями. Опять же, забывая упомянуть, что по сравнению с прошлым годом сумма, выделяемая на субсидии, сократилась почти на 50%.

«Неподъемные тарифы по-украински — это когда уровень оплаты коммунальных платежей в течение лишь ноября 2020 года (старт отопительного периода) обвалился, а задолженность возросла на 10 млрд грн (до 66,1 млрд грн). В этих условиях Кабмин рапортует, что обеспечил субсидиями 3,1 млн домохозяйств, причем средний размер субсидии — 1600 грн. Напомню премьеру, что в предыдущие годы количество семей-субсидиантов исчислялось 6,6 млн, а сумма, выделяемая на субсидии, составляла 71,0 млрд грн (сегодня — только 36,6 млрд грн). Именно на фоне снижения уровня платежей за газ и отопление до 39,3% и 27,3% соответственно власть окончательно затягивает тарифную удавку. А значит, люди для нее не в счет. Зеленский и его команда руководствуются исключительно интересами олигархов и своих иностранных хозяев», — подчеркнул глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Кроме того, он напомнил власти, что прежде чем приводить цены на энергоносители в соответствие «рыночным», нужно сначала доходы украинцев привести в соответствие европейским.

«Напомню реформаторам Порошенко — Зеленского, пытающимся в течение последних семи лет обеспечить «рыночные цены» на энергоносители в условиях дикой монополизации энергетического рынка, что начинать нужно с существенного повышения доходов, устанавливая их на уровне европейских. Реализуя в Украине преступные формулы для грабежа населения путем применения схем по покупке природного газа через «Дюссельдорф+», а также угля через «Роттердам+», власть забывает, что уровень минимальной заработной платы в этих странах более чем в десять раз превышает отечественный, впрочем, как и уровень доходов граждан в целом. Именно поэтому правительство, которое цинично обманывает своих граждан, должно быть отправлено в отставку», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее правительство решило ограничитьцену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометрпо крайней мере до конца отопительного сезона. Власти утверждают, что таким образом цена на газ для населения может быть снижена до 30%. При этом Киев ведет переговоры с МВФ, который должен согласиться с этим решением, поскольку раньше Украина взяла на себя обязательство придерживаться рыночных цен на газ.

Несмотря на заявления власти, на Украине и сегодня продолжаются масштабные акции протеста против повышения тарифов. Из областных центров «тарифный майдан» проходит в Одессе, Черкассах и Полтаве.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что тарифный геноцид должен быть остановлен, а нынешнее правительство страны — отправлено в отставку.