Вашингтон, , 13:55 — REGNUM С призывом к действующему президенты США Дональду Трампу о помиловании участвовавшего в штурме Капитолия Джейкоба Энтони Ченсли, который стал известен в социальных сетях как «викинг», обратился адвокат последнего Альберт Уоткинс. Об этом 15 января сообщает издание Kansas City Star со ссылкой на заявление юриста.

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По слова Уоткинса, его подзащитный действовал по приглашению действующего американского лидера при штурме Капитолия и потому заслуживает помилования.

«Он серьезно отнесся к бесчисленным посланиям президента Трампа. Он верил в президента Трампа. Как и десятки миллионов американцев, Ченсли чувствовал — впервые в жизни — так, словно его голос, наконец, услышан», — говорится в заявлении адвоката.

«Слова и приглашение президента должны что-то значить. С учетом миролюбивого и исполнительного поведения господина Ченсли, было бы уместно и порядочно со стороны президента помиловать господина Ченсли», — также добавил юрист.

Также он призвал помиловать и других единомышленников своего подзащитного, которые, по мнению Уоткинса, действовали мирно «приняли приглашение президента с благородными намерениями».

При этом юрист отметил, что Ченсли не участвовал в насильственных действиях в Капитолии и сразу сдался властям, узнав о том, что идет его розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что личность мужчины, подозреваемого в жестоком избиении полицейского флагштоком во время беспорядков и штурма Капитолия на прошлой неделе, установлена.