Москва, , 14:01 — REGNUM Заявление главы Федерального бюро расследований США (ФБР) Кристофера Рэя о том, что ведомство не исключает риска вооружённых протестов в преддверии инаугурации Джозефа Байдена 20 января, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 15 января в социальной сети Facebook.

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«И все равно своровавшие выборы у народа не смогут спать спокойно», — считает пользователь под псевдонимом «Дом советов».

Некоторые пользователи задались вопросом о том, будут ли солдаты, выставленные для охраны процесса инаугурации, стрелять по протестующим. Они выразили сомнение, что приход к власти Байдена пройдёт по мирному сценарию.

«Интересно, а пехота готова стрелять в своих из боевого оружия? Или это уже не свои, а «хуже террористов»?», — задаётся вопросом Гоша Б.

Часть пользователей уверены в том, что большое количество жителей США оказалось разочаровано в выборной системе страны, в результате чего они могут взяться за оружие, чтобы отстоять свои интересы.

«Чихнуть на восемьдесят миллионов порядочных людей у НэнсиПелоси не получится, потому что, если они чихнут, от Пелоси ничего не останется», — написала Oksana T.

Ряд комментаторов пришли к мнению, что в Соединённых Штатах назрел серьёзный политический и общественный кризис. Они считают, что Байден и его соратники не готовы к радикальным реформам.

«Все понимают, что Дональд Трамп не подарок, но он выражает мнение большой части общества по ожиданиям в изменениях, пока внутренней политики. Поживём, увидим», — пишет Андрей А.

Напомним, 15 января глава ФБР Кристофер Рэй заявил о том, что ведомство не исключает риска вооружённых протестов в преддверии инаугурации Джозефа Байдена 20 января.