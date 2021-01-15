Симферополь, , 13:42 — REGNUM Заявление первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса о том, что Украина должна объяснить в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) устроенную ею водную блокаду Крыма, вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили свою точку зрения 15 января в социальной сети Facebook.

«ЕСПЧ, как и другие суды рассматривает ИСК, а не призывы!», — пишет Олег Ч.

Многие пользователи отметили, что просто призыв не имеет никакой юридической силы и для того, чтобы ЕСПЧ действительно рассмотрел данный вопрос, то представителям Крыма необходимо оформить полноценный иск в соответствующий орган.

«В Крыму» — это что, такой субъект международного права? Я, «В Крыму», обращаюсь в ЕСПЧ с заявлением — так это звучит?», — написал Владислав Б.

Некоторые пользователи пришли к мнению, что ЕСПЧ однобоко смотрит на ситуацию и игнорирует очевидное нарушение прав человека. Они считают, что судебный орган должен обратить своё пристальное внимание на водную блокаду, которую для Крыма устроила Украина.

«Интересно, если Россия повернёт или перекроет Днепр, то ЕСПЧ также промолчит с водной блокадой Украины?», — задаётся вопросом Анатолий К.

Нашлись и те, кто призвал руководство России самостоятельно решить вопрос с обеспечением полуострова достаточным количеством воды. Они считают, что Российская Федерация способна обеспечить независимость Крыма от Украины.

«Россия должна сказать спасибо Украине за то, что она делает нашу страну сильнее. Теперь Крым может получать воду из моря как в Израиле, и делают уже. Всегда надо говорить спасибо врагам», — считает Давид Д.

Напомним, 15 января первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил о том, что Украина должна объяснить в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) устроенную ею водную блокаду Крыма.