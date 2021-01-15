Бишкек, , 13:31 — REGNUM В самый разгар первой волны коронавируса в Киргизии многие делали бизнес на пандемии. К таким выводам пришла межведомственная спецкомиссия, — пишет на своей странице в Facebook вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Читайте также: Вторая волна COVID-19 в Киргизии: лекарств хватит на два с половиной месяца

«Были сговоры. Воровали ли гумпомощь? Да», — отмечает высокопоставленная чиновница.

Также Сурабалдиева акцентировала внимание на том, что когда в республике началась пандемия, «чиновники задерживали документы, из-за чего был хаос с лечением и лекарствами».

Читайте также: Миллион долларов ущерба нанесли государству чиновники минздрава Киргизии