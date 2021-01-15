Нижний Новгород, , 13:26 — REGNUM Бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову грозит наказание в виде 17 лет тюремного заключения — на таком сроке настаивает гособвинение. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции по Нижегородской области.

Также прокуратура просит суд обязать Маркелова выплатить штраф в размере не менее 235 млн рублей.

Оглашение приговора по делу о коррупции экс-главы Марий Эл суд назначил на 8 февраля 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова обвиняют в коррупции по факту получения взятки в размере 235 млн рублей от бывшего владельца агрохолдинга «Акашево» Николая Криваша, а также в злоупотреблении служебным положением и в незаконном хранении боеприпасов.