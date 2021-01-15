Симферополь, , 13:26 — REGNUM Андрей Анохин назначен на пост руководителя комитета по противодействию коррупции Республики Крым, указ о назначении подписал глава региона Сергей Аксёнов. 15 января новый руководитель был представлен коллективу ведомства, сообщили в пресс-службе правительства РК.

Представляя нового руководителя комитета Сергей Аксёнов отметил опыт работы Анохина в правоохранительных органах — он с 2014 года работал в Следственном комитете Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

Сергей Аксёнов выразил уверенность, что правительство Крыма и антикоррупционное ведомство республики совместно организуют эффективную и качественную работу. Курировать деятельность комитета и заниматься оперативным сопровождением будет заместитель председателя Совета министров Республики Крым Михаил Назаров.

В декабре 2020 года Сергей Аксёнов уволил с поста руководителя комитета по противодействию коррупции Александра Акшатина, который занимал должность с 2014 года. Отставку Аксёнов объяснил кадровой ротацией.