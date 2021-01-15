Симферополь, , 13:32 — REGNUM Заявление сопредседателя Ассамблеи славянских народов крымского региона Романа Чегринеца о том, что поиск компромисса между Россией и Украиной должен начинаться с признания киевскими властями российского статуса Крыма, вызвало бурное обсуждение в интернете. Пользователи выразили своё мнение 15 января в социальной сети Facebook.

«Крым всего лишь один из субъектов большой страны. Переговоры будет вести Федерация, если сочтет необходимым», — пишет Николай Т.

Некоторые пользователи согласились, что между странами, в конце концов, уже должен начаться диалог. Они уверены, что сотрудничество с Украиной станет для России крайне выгодным решением.

«Правильно. Украина успокоится и станет хорошим соседом, а также туристическим путём для отдыха. Ведь есть уникальные места и места боевой славы», — написала Elena Y.

Другие же наоборот, не одобрили подобный подход представителей Крыма. По их мнению, с той властью, которая установилась на Украине, никаких разговоров быть не может.

«Да какие могут быть переговоры? Даже странно это слышать от крымских товарищей, самых больших патриотов России», — пишет Ilya M.

Нашлись и те, кто упрекнул представителя Крыма в том, что в поисках компромисса между Россией и Украиной он, по сути, вновь поднимает вопрос о принадлежности полуострова.

«Шесть лет назад Владимир Путин отрезал: «Вопрос Крыма закрыт!», — считает Владимир Б.

Напомним, 15 января сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил о том, что поиск компромисса между Россией и Украиной должен начинаться с признания киевскими властями российского статуса Крыма.