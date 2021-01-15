Баку, , 13:21 — REGNUM Старт началу строительства аэропорта в Физулинском районе Нагорного Карабаха дал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом 15 января сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

«14 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент автомобильной дороги Физули-Шуша на 27-м километре автомагистрали Ахмедбейли-Физули-Шуша, а также аэропорта в Физулинском районе», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом ранее азербайджанский лидер дал указание построить в Физули международный аэропорт, уточнив, что воздушная гавань и ее взлетно-посадочная полоса должны быть готовы уже в нынешнем году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе со своей супругой Мехрибан Алиевой направился в город Шуша в Нагорном Карабахе.