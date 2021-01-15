Кишинёв, , 12:52 — REGNUM Хорошие, основанные на взаимном уважении и выгоде отношения с Россией надеется выстроить президент Молдавии Майя Санду. Она заявила об этом 15 января во время онлайн-встречи с дипломатическим корпусом республики.

«У нас обширные отношения с Россией, мы сотрудничаем во многих направлениях, тысячи наших граждан живут в РФ, у нас тесные торгово-экономические связи», — сказал Санду.

При этом президент Молдавии отметила, что существует ряд областей, в которых интересы двух стран отличаются.

Также она указала, что стороны должны продолжить переговоры по приднестровскому урегулированию, и заявила, что Россия должна выполнить обязательства «по выводу войск с нашей территории».

«Я приложу все усилия, чтобы у нас были хорошие отношения, построенные на взаимной выгоде и уважении», — добавила Санду, указав, что такие отношения «зависят не только от Молдавии, но и от российских партнеров».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что бездействие нынешнего президента страны Майи Санду является причиной создавшегося в республике политического кризиса.