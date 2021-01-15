Сеул, , 12:55 — REGNUM Около 50% жителей Южной Кореи выступают за смену власти в стране по результатам следующих президентских выборов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Согласно результатам опроса, проведенного с 12 по 14 января среди 1000 человек старше 18 лет, 47% респондентов хотят видеть следующим президентом представителя оппозиции, 39% — представителя правящей партии, 14% — воздержались от ответа.

Что касается потенциальных кандидатов в президенты 23% населения поддерживают кандидатуру губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна, 13% — кандидатуру генерального прокурора Юн Сок Ёля, 10% — кандидатуру председателя правящей Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ёна.