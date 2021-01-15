Москва, , 12:47 — REGNUM Министерство иностранных дел России надеется, что новая администрация Соединённых Штатов закроет тюрьму в Гуантанамо, тем самым выполнив взятое предыдущей администрацией обещание. Об этом 15 января на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Выражаем надежду, что новая администрация США выполнит данные в своё время Вашингтоном обещания и незамедлительно закроет тюрьму в Гуантанамо», — сказала она.

Захарова также выразила надежду, что новая администрация США предоставит заключенным Гунтанамо доступ к «справедливому, независимому и беспристрастному правосудию».

Как сообщало ИА REGNUM, тюрьма в Гуантанамо была создана в 2002 году администрацией Джорджа Буша — младшего для лиц, обвиняемых властями США в том числе в терроризме и ведении войны на стороне противника. Спецобъект находится на бессрочно арендуемой США военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе.

Предшественник действующего президента Дональда Трампа Барак Обама распорядился закрыть тюрьму в Гуантанамо, печально известную пытками заключенных и удерживанием их без суда и следствия. Конгресс тогда отказался финансировать закрытие тюрьмы, а Трамп, став президентом, формально отменил указ Обамы. При этом новые заключенные в тюрьме, где содержатся около 40 узников, не появляются.

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