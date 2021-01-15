Париж, , 13:06 — REGNUM Во Франции c 18 января ужесточат правила въезда для всех лиц, прибывающих из стран за пределами Евросоюза. Об этом, как передает Le Figaro, сообщил в четверг, 14 января, премьер-министр Франции Жан Кастекс в ходе пресс-конференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Глава французского правительства заявил, что «мы собираемся существенно ужесточить правила въезда на национальную территорию и усилить контроль на границах» для того, чтобы «избежать быстрого распространения» вируса SARS-CoV-2.

Все приезжающие из стран вне Европейского союза «обязаны будут предоставить отрицательный тест при посадке на самолет или пароход», а также «обязаться пройти семидневную самоизоляцию по приезде во Францию и пройти тест ПЦР после окончания этой самоизоляции».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января стало известно, что Фредерик Миттеран, бывший министр культуры Франции и племянник экс-президента страны Франсуа Миттерана, был госпитализирован в Париже.