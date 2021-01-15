Москва, , 12:46 — REGNUM Москва обеспокоена ростом активности террористических группировок в Сахаро-Сахельском регионе Африки. Об этом 15 января заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Она отметила, что Россия обеспокоена ухудшением ситуации с безопасностью в Сахеле, на границе Мали, Нигера и Буркина-Фасо. Захарова добавила, что в этом регионе находится множество террористических организаций, связанных с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Кайдой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Представитель МИД напомнила, что 13 января от рук террористов погибли трое миротворцев. 2 января в Нигерии террористы напали на жителей деревни, расположенной у границы с Мали. Погибли более 100 человек.

Россия осуждает совершенные террористические акты, выражает соболезнования пострадавшим и поддерживает усилия по борьбе с терроризмом в Сахаро-Сахельской зоне, сказала Захарова.

По её словам, Москва продолжит помогать странам региона в повышении боеспособности вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

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