Казань, , 12:57 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Москве, где он принимает участие в Гайдаровском форуме-2021. Об этом сообщает пресс-служба руководителя субъекта Федерации.

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Двухдневный форум, 14 и 15 января, проходит на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Основная тема мероприятия — Россия и мир после пандемии. Минниханов примет участие в экспертной дискуссии по направлению «Развитие инклюзивного спорта».

В 2022 году столица Татарии примет Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады. Также во время форума планируется провести ряд встреч с руководителями компаний. Под председательством главы Татарии состоится общее собрание членов Ассоциации инновационных регионов России, где участники собрания подведут итоги деятельности за прошедший год.

ИА REGNUM напоминает, масштабная подготовка к проведению Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года началась в столице Татарии. В крупных соревнованиях примут участие порядка 2 тыс. спортсменов и юнифайд-партнеров (спортсменов без особенностей интеллектуального развития) из 108 стран. В программу игр вошли: горнолыжный спорт, сноуборд, флорбол, фигурное катание, лыжные гонки, шорт-трек и бег на снегоступах. Послами Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады в Казани стали Татьяна Навка, Ксения Соловьева, Александр Овечкин, Алексей Нечаев и Александр Легков. Для работы на Играх планируют привлечь около 3 тыс. волонтеров.

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