Берлин, , 12:44 — REGNUM Работы по строительству трубопровода «Северный поток — 2» в водах Германии разрешены на период с января по май 2021 года. Об этом говорится в заявлении германского Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH), распространённом 15 января.

Разрешение позволяет оператору проекта — компании Nord Stream 2 AG немедленно приступить к работе по укладке труб в германской исключительной экономической зоне. Речь идёт об участке протяжённостью около 30 км.

Ранее источники агентства Bloomberg сообщали, что Nord Stream 2 намерена закончить работы по строительству трубопровода в июне этого года.

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