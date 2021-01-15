Москва, , 12:24 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что администрация нового президента США Джо Байдена проявит намерение сотрудничать с Москвой в сфере контроля над вооружениями.

«Мы рассчитываем на готовность главы администрации США сделать выбор в пользу конструктивного взаимодействия по этому (в сфере контроля над вооружениями) и другим вопросам международной безопасности», — сказала Захарова на брифинге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США уже долгие годы последовательно разрушают международную систему контроля над вооружениями, основанную на российско-американских двусторонних договорах, многие из которых остались с времен Холодной войны. Сейчас остался только один договор — СНВ-3, и американские власти пока не изъявляли желания его продлевать.

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