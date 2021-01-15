Подгорица, , 12:14 — REGNUM Правительство Черногории 15 января представит национальную стратегию иммунизации против COVID-19.

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В 13:00 министр здравоохранения Елена Боровинич Бойович, эпидемиолог Института общественного здравоохранения ДраганЛаушевич и главой офиса Всемирной организации здравоохранения в Черногории Мина Брайович представят СМИ и общественности программу.

Ранее издание Dan сообщило, что ни аптечная сеть, ни медицинские центры страны не готовы начинать кампанию вакцинации из-за недостатка необходимого оборудования для хранения вакцины. Его только предстоит заказать и доставить в страну.