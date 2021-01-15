Душанбе, , 12:12 — REGNUM Апелляционный совет греческого города Нафплион отклонил запрос Таджикистана об экстрадиции 27-летнего гражданина республики, подозреваемого в связях с террористической организацией, сообщает издание «Русские Афина».

Члены апелляционного совета приняли аргумент защиты о политической мотивации преследования. Отмечается, что гражданин Таджикистана был одним из лидеров оппозиции.

В 2018 году молодой человек получил политическое убежище в Греции. Мужчина арестован 5 ноября 2020 года в Триполи в местном пункте полиции. Ранее Интерпол выдал ордер на его арест.