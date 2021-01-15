Кишинёв, , 12:14 — REGNUM Бездействие нынешнего президента Молдавии Майи Санду является причиной создавшегося в республике политического кризиса. Такое мнение 15 января высказал бывший молдавский лидер Игорь Додон на своей странице в соцсети Facebook.

«В стране политический, конституционный и правительственный кризис, спровоцированный бездействием нынешнего президента», — написал в своем сообщении Додон.

Также он добавил, что решил 18 января созвать Исполнительный комитет молдавской Партии социалистов для того, чтобы обсудить сложную политическую ситуацию в стране, которая сложилась после выборов нового президента.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря минувшего года премьер-министр Молдавии Ион Кику подал в отставку для того, чтобы у страны была возможность проведения досрочных выборов в парламент. По молдавскому законодательству, новый президент республики должна выдвинуть кандидата в премьер-министры, однако вместо этого она сделала обращение в Конституционный суд с вопросом о том, может ли нынешний парламент объявить о самороспуске.