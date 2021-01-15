Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов, заразившийся коронавирусной инфекцией сразу после прививки от ковида, госпитализирован в клиническую инфекционную больницу им. Боткина с диагнозом COVID-19.

Больница им. Боткина в Петербурге Елена Молчанова © ИА REGNUM

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"Врачи констатировали повышенную температуру и 15%-ное поражение лёгких», — сообщила 15 января пресс-служба парламентария.

Михаил Амосов в профильной больнице, первой в Петербурге занявшейся лечением таких пациентов, получает интенсивную терапию, в том числе находится на кислородной поддержке. «Прогнозов врачи не делают», — отмечает пресс-служба.

Напомним, 6 января 2021 года Михаил Амосов получил первую часть прививки от коронавируса препаратом «Спутник V». Вскоре после этого он почувствовал себя плохо, посчитав, что это побочный эффект от прививки. Однако болезненное состояние не проходило, и тогда депутат сдал платный тест на коронавирус, который оказался положительным.

«Сам депутат считает, что мог заразиться или накануне, или в день вакцинации», — отмечает пресс-служба Михаила Амосова.

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