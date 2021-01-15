Москва, , 12:03 — REGNUM Смягчение правил лицензирования в связи с закреплением статуса дистанционного обучения не должно повлиять на качество образования в России. Об этом 15 января заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев на Гайдаровском форуме.

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«Нам важно, чтобы дистанционное образование, которое будет уже лицензироваться нами в том числе, не превратилось в то, что мы видели в 1990-е годы, когда очень много вузов получило лицензию, а качества образования не было. Многие вузы, которых сейчас, к счастью, уже нет, превратились в конторки по выдаче дипломов», — заявил Музаев.

С 1 января 2021 года в силу вступили новые правила лицензирования образовательной деятельности, согласно которым к вузам, предлагающим обучение в дистанционном формате, не будет применяться ряд требований, связанных с вопросами материально-технического обеспечения и санитарно-эпидемиологических норм.