Москва, , 11:56 — REGNUM Вузы России попадают под проверку либо из-за необходимости проверить лицензионные требования, либо из-за обращений со стороны граждан. Об этом 15 января заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев на Гайдаровском форуме.

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«Почему вуз попадает в проверку? Сейчас действует норма, что вуз попадает, если лицензионные требования давно не проверялись, в течение шести лет. Вторая история — это обращения граждан, СМИ, жалобы со стороны населения. Таких вузов порядка 30%», — заявил Музаев.