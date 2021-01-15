Москва, , 11:54 — REGNUM Заявления властей Соединённых Штатов о якобы хакерских атаках со стороны России стали рутиной, заявила 15 января на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Регулярно появляющиеся в США заявления об атаках хакеров, вероятно, как они объясняют, российского происхождения, … уже приобрели рутинный характер», — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД России призвала американскую сторону «не бросаться необоснованными обвинениями, ложными обвинениями и пользоваться официальными каналами обмена информацией».

Как сообщало ИА REGNUM, о кибератаках на американские ведомства впервые стало известно 14 декабря 2020 года. Источники утверждали, что злоумышленники совершили атаку на министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве. Спецслужбы Соединённых Штатов допустили причастность к масштабной кибератаке на сайты федерального правительства США российских хакеров.

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