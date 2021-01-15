Москва, , 12:00 — REGNUM Вызов киберпреступности стоит перед всем мировым сообществом, поэтому бороться с ней нужно, объединяя усилия вместе с Европой и США. Об этом заявил руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий СК РФ Константин Комарда в опубликованном 15 января интервью ТАСС.

Киберпреступность имеет трансграничный характер, она стала вызовом правопорядку не отдельного государства, а всему мировому сообществу. Нужно объединить усилия стран в этом направлении, вырабатывать адекватные способы и механизмы, чтобы изменить возникшую ситуацию, отметил он.

Российские правоохранители, добавил Комарда, часто запрашивают правовую помощь от зарубежных коллег. В ряде случаев нужны следственные действия на территории других государств. Россия также исполняет подобные запросы.

«Кроме того, в настоящее время производится подготовка инициированной Россией Конвенции ООН по противодействию киберпреступности», — сказал представитель СКР и добавил, что для этого проходят многочисленные консультации с правоохранителями из США и стран ЕС.

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