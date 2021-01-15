Минск, , 11:53 — REGNUM Белоруссии необходимо научиться противостоять санкционному давлению, республика не заслужила того, чтобы в отношении нее вводились санкции. Об этом 15 января заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время приема с докладом председателя правления Национального банка Павла Каллаура и помощника президента Валерия Бельского, его слова приводит агентство БелТА.

«Всякого рода санкционное давление — вы должны понимать, что это чисто политические вещи. Нет причин, мы не заслужили того, чтобы против нас вводили санкции. Нас душили и будут душить. Мы должны научиться противостоять этому», — сказал он.

Также Лукашенко отметил, что данные санкции — это третий или четвертый этап в «удушении» экономики республики и государственности Белоруссии и добавил, что на мир необходимо смотреть шире, так как на Евросоюзе, по мнению белорусского лидера, «клином свет <…> не сошелся».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января стало известно, что Белоруссия получила решение об участии своих предприятий в системе госзакупок России до конца 2021 года.