Улан-Удэ, , 11:48 — REGNUM Внеочередная сессия Народного хурала Бурятии, созванная главой республики Алексеем Цыденовым после серии нападений собак на людей, назначена на 26 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Совет хурала также утвердил повестку, которая состоит из двух вопросов. Так, депутаты рассмотрят вопрос об ужесточении мер ответственности для владельцев собак, отпускающих их на самовыгул.

«В случае нападения собак на людей для физических лиц предусматривается штраф от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей», — отметили в Заксобрании.

Второй темой сессии станут изменения в закон о налогах и сборах.