Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил Законодательному собранию Санкт-Петербурга назначить Бориса Пиотровского — сына директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского — вице-губернатором Санкт-Петербурга, отвечающим за решение вопросов культуры и спорта. Об этом 15 января сообщила пресс-служба Смольного.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

С 14 сентября 2020 года по настоящее время Борис Пиотровский занимает пост первого зампредседателя комитета по культуре Санкт-Петербурга. Его кандидатуру на пост вице-губернатора должно рассмотреть Заксобрание города. Если оно даст добро, губернатор сможет произвести кадровое назначение.

Ныне курирующий культуру вице-губернатор Владимир Кириллов перейдет, как предполагается, на освободившуюся накануне должность директора Государственного музея истории Санкт-Петербурга, которому подведомственна вся Петропавловская крепость.

Ранее этот пост покинул занимавший его 14 лет Александр Колякин. Он получил должность спецпредставителя губернатора.

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