Москва, , 11:42 — REGNUM Обвинения Соединёнными Штатами Кубы в спонсорстве терроризма является ложью на государственном уровне, заявила 15 января на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, Москва восприняла сообщения о повторном включении Кубы в американский список стран-спонсоров терроризма как неконструктивный шаг.

«Это ложь, это неправда, которая была поднята или которой был предоставлен государственный статус», — сказала Захарова.

Она добавила, что у этой «лжи есть официальный статус, так как это политика, которую проводит Вашингтон официально».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон внёс Кубу в список стран — спонсоров терроризма.

В самой Кубе назвали «лицемерным и циничным» решение США включить Остров Свободы в список стран, якобы оказывающих поддержку международному терроризму.

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