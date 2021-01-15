Москва, , 11:29 — REGNUM Проанализировать причины проведённого в 2014 году референдума в Крыму можно было бы на специально созданной площадке — это могло бы стать одним из компромиссов на пути урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом сообщила 15 января депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия»).

Наталья Поклонская, комментируя заявление первого президента Украины Леонида Кравчука, увидела в его предложении «рациональное зерно».

«Понятно, что речь идёт о Крыме, статус которого не обсуждается, — это выбор людей, проживающих на полуострове. Но, как вариант одного из компромиссов, можно было бы рассмотреть вопрос создания площадки по анализу причин проведённого референдума в Крыму. «Революция достоинства», а на самом деле государственный переворот и массовые беспорядки, свержение и кровавый захват власти, преследование и физическое уничтожение русскоязычного населения в Украине — всё это должно быть изучено в рамках анализа причин и условий Крымского референдума», — считает Наталья Поклонская.

Изучению также, считает депутат, должно подлежать также и последующее отношение украинской власти к крымчанам как к злодеям и предателям — Поклонская приводит в пример такого отношения и блэкаут, и перекрытие канала подачи пресной воды, и похищения людей, и преследования за «госизмену».

»Конечно, можно продолжать бесконечно соревноваться в оскорблениях и политическом красноречии, но это дорога по кругу. А начало любого диалога, переговоров и хотя бы попытка поиска компромисса — это уже движение куда-то. Я за движение вперёд», — уверена Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о готовности Украины к компромиссу с Россией.